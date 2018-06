Stadio della Roma, la Raggi per un’ora dai pm. “Basta fango su di me”

di Monica Pucci

Si è conclusa l’audizione della sindaca Virginia Raggi in Procura, dove è stata ascoltata come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul progetto dello stadio della Roma. La sindaca è stata sentita dai magistrati negli uffici della Città giudiziaria di piazzale Clodio per oltre un’ora. “Andrò in Procura come testimone per fare chiarezza per una vicenda che mi vede parte lesa – aveva detto questa mattina Raggi entrando da un ingresso laterale -. Ricordo e preciso che la Procura ha già detto che non c’entro niente, per favore non iniziamo con il solito fango“.

La sindaca è stata sentita come testimone sulle procedure seguite per il progetto della struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle e accertare i rapporti con Luca Lanzalone, ex presidente di Acea, considerato il ‘referente’ per il progetto. Lanzalone è, insieme all’imprenditore Luca Parnasi, fra i nove arrestati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma