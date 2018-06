Spara per sventare un furto: poliziotto condannato a risarcire rom con 60mila euro

di Carmine Crocco

In Italia può anche succedere che un poliziotto che spara a un malvivente di etnia rom per sventare un furto si veda poi costretto a risarcirlo. L’ennesimo caso di mala giustizia ha per base Torino. La storia comincia nel 2o13 ed è raccontata dal Corriere della Sera. Un individuo che vive in un campo rom è intercettato da una pattuglia della polizia dopo aver rubato una Fiat Punto. Non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento. Un poliziotto spara per forare una delle gomme della Punto ma il proiettile rimbalza e colpisce alla schiena il nomade alla guida.

Non ci crederete, ma succede che il poliziotto sia condannato a nove mesi per il ferimento dello zingaro, il quale, a sua volta, si prende undici mesi di reclusione per il furto. E non finisce qua. Il legale del nomade chiede il risarcimento allo Stato per quella per il suo cliente. Così nel 2016 è scattata la provvisionale che proprio in questi giorni è stata accreditata sul conto corrente. Il nomade è stato risarcito con 60mila euro.