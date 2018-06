Spagna, Rajoy lascia tra le lacrime: «Il Pp ha bisogno di un nuovo leader»

di Redazione

«È giunto il momento di porre fine a questa fase. Il Partito Popolare deve continuare ad avanzare sotto la guida di un’altra persona. È la scelta migliore per me, per il Pp e penso anche per la Spagna. Il resto non conta». È un Mariano Rajoy in lacrime quello che annuncia di aver deciso di lasciare la presidenza del Partido Popular e, soprattutto, la politica. Lo ha riportato il quotidiano progressista El Pais ricordando che si aprirà ora una fase di transizione, pilotata dal leader uscente, che porterà al congresso straordinario per eleggere il nuovo presidente.

Rajoy abbandona la politica

Se confermata, l’uscita dalla vita politica dell’ex-premier sarebbe la conseguenza più clamorosa della mozione di sfiducia presentata dai socialisti del Psoe e approvata dalle Cortes, il parlamento spagnolo, con il voto di Podemos e quelli determinati degli ex-alleati di Ciudadanos, i liberali anti-casta. Rajoy, che in quell’occasione aveva rifiutato di dimettersi e favorire nuove elezioni, è stato così disarcionato dalla guida del governo che ora, per effetto del meccanismo della sfiducia costruttiva, è appannaggio del socialista.

La crisi innescata dalla Tangentopoli iberica

Un brutto risveglio per Rajoy, cui neppure il pugno fermo mostrato in occasione del tentativo secessionista della Catalogna è riuscito a metterlo al riparo dagli effetti dello scandalo Gurtel, una sorta di Tangentopoli spagnola (alla quale Rajoy è personalmente del tutto estraneo) che ha travolto l’ex tesoriere del partito Luis Bárcenas, punito con 33 anni di carcere, e condannando lo stesso Pp al pagamento di una somma ingente. I giudici dell‘Audiencia Nacional hanno infatti ritenuto provato che il partito abbia incassato illecitamente somme di denaro in occasioni di alcuni turni elettorali amministrativi. Insomma, un’era è finita e la necessità di rinnovare tutto bussa alle porte. E Rajoy, seppure con un po’ di ritardo, lo ha compreso: «Il partito- ha detto – deve andare avanti con un altro leader