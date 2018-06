Soros all’attacco: Salvini pagato da Putin. La replica: mai preso un soldo

di Redazione

Il quotidiano Repubblica mette la notizia in apertura: si tratta dell’attacco durissimo del finanziere George Soros, da sempre bersaglio delle critiche leghiste, rivolto a Matteo Salvini e al governo giallo-verde. Soros, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento, ha così parlato: “C’è una stretta relazione tra Matteo Salvini e Putin. Non so se Putin effettivamente finanzia il suo partito, ma l’opinione pubblica italiana ha diritto di sapere se Salvini è a busta paga di Putin”. Soros aveva già commentato la situazione politica italiana in un intervento, pubblicato domenica sul Corriere della Sera, in cui si dichiarava convinto che il governo Conte non avrebbe avuto lunga vita: “Quello che proporranno i due partner di governo verosimilmente supererà i limiti imposti dagli accordi in vigore: ciò potrebbe portare a una nuova crisi politica e il governo potrebbe cadere”, ha scritto Soros.

Salvini, già impegnato domenica in un botta e risposta con lo scrittore Roberto Saviano, ha così risposto a Soros: “Mai ricevuto una lira, un euro o un rublo da Putin, che ritengo uno degli uomini di Stato migliori. Ho già querelato diverse persone che in passato dicevano che Putin mi pagava. Vedere uno speculatore come Soros – ha detto Salvini – che molti italiani si ricordano 20 anni fa provocò uno dei più grandi disastri economici italiani, venire in Italia a un Festival dell’Economia organizzato da un’Università a dare lezioni agli italiani, mi ha fatto accapponare la pelle”. L’allusione di Salvini è all’attacco speculativo mosso da Soros contro la lira nel settembre del 1992.