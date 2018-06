Sondaggio, la linea dura sui migranti piace al 59% degli italiani

di Carmine Crocco

La linea dura sui migranti inaugurata dal ministro dell’Interno Salvini con il caso Aquarius è osteggiata dai grandi giornali e dagli anchormen alla Flores e alla Formigli. Risulta però assai popolare tra gli italiani. E saranno sicuramente numerosi quelli che avranno esclamato «finalmente!» allo scoppio della polemica. A confermare il vasto consenso per la politica dei porti chiusi è un sondaggio condotto dall’Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. «La netta posizione del ministro dell’Interno – scrive Pagnoncelli sul quotidiano di via Solferino – è condivisa da una netta maggioranza: il 59% apprezza la scelta, contro un 24% che ritiene non si possa rifiutare lo sbarco dei migranti e un 17% che non si esprime». Volendo rovesciare il dato, potremmo anche dire che solo un’esigua minoranza di italiani (il 24% appunto) disapprova la condotta di Salvini.

Ma dati altrettanto interessanti emergono dalla distribuzione politica del campione. «Le opinioni sono certo piuttosto delineate: il centrodestra sostanzialmente granitico, ma anche i pentastellati fortemente favorevoli, con scarsissime sbavature». E fin qui appare un dato abbastanza scontato. E altrettanto scontato è il fatto che «solo gli elettori del Pd e delle altre liste (dove sono prevalenti gli elettori di sinistra) si schierano per la posizione di accoglienza». Ma quello che colpisce è che l’opinione sinistra non è affatto granitica: almeno il 30% dell’elettorato di Pd e affini approva la scelta di salvini.

E c’è di più: assai netta è l’adesione rispetto al muro contro muro con i “politcally correct” europei. La scelta di Salvini – osserva sempre Pagnoncelli – di fare la voce grossa con l’Europa è condivisa da oltre due terzi degli intervistati. «Il consenso si avvicina al 90% tra gli elettori delle due forze di governo e fra quelli di Forza Italia, ma divide equamente gli elettori delle altre liste. Solo gli elettori del Pd si schierano contro questa scelta poiché il rischio è l’isolamento e l’indebolimento dell’Italia. Ma anche qui più di un quarto condivide la scelta del Ministro dell’Interno». E tanto basta.