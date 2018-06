Soffocata da un boccone: 28enne incinta muore dopo 7 giorni d’agonia

di Greta Paolucci

Un destino terribile si è accanito su Maia Croitoru, la donna incinta soffocata da un boccone andato di traverso una settimana fa e ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Santa Chiara di Trento.La sua situazione era disperata, e nonostante si sia tentato tutto e sperato fino all’ultimo, poco fa la donna ha smesso di lottare e si è arresa all’ineluttabile.

Soffocata da un boccone andato di traverso

Non ce l’ha fatta, e come lei, non ce l’ha fatta neppure il piccolo che la donna portava in grembo: il bambino, fatto nascere prematuramente, era già deceduto due giorni fa. Una tragedia che ha chiuso il cerchio nel peggiore dei modi, quella che ha investito la famiglia di Victor, avvisato del precipitare degli eventi mentre era al lavoro e che, alla notizia della morte della moglie, ha autorizzato la donazione degli organi della donna. Una famiglia di origine moldava, che oggi, a due giorni dal decesso del piccolo nato prematuramente, deve dire addio anche alla sfortunata mamma 28enne – che viveva in Italia da 9 anni e che lavorava come badante – e che lascia oltre al marito anche un bambino di 2 anni. Una tragedia che, al dolore, aggiunge anche lo choc e l’incredulità per l’incidente letale.