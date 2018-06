Singapore impazzita per il summit: nei ristoranti si servono tacos “el Trumpo”

di Annamaria Matticari

Mentre crescono le aspettative intorno al vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreana Kim Jong Un del prossimo 12 giugno, ristoranti e bar a Singapore hanno iniziato a creare menu speciali per l’occasione. Come nell’Harmony Nasi Lemak, dove il popolare piatto locale – che di solito si compone di riso cotto nel latte di cocco e servito con pollo fritto, uova, acciughe fritte e arachidi tostate – viene presentato con la variante Dry Aged Beef (manzo frollato e stagionato), guarnito con kimchi – una base coreana fatto di cavoli o ravanelli fermentati e aromatizzata con condimenti come peperoncino in polvere, scalogno e zenzero. “Questa potrebbe essere una cosa irripetibile per noi, quindi abbiamo voluto sfruttarla”, ha detto Zach Wen, portavoce del ristorante, per spiegare l’ultima aggiunta al menu. “Ci auguriamo che il summit abbia un grande successo”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della riunione non solo per la Corea, ma per l’intera regione. Nel frattempo, il ristorante messicano Lucha Loco serve i tacos Rocket Man Taco ed El Trumpo, che prendono il nome rispettivamente al leader nordcoreano ed al presidente degli Stati Uniti. Il primo piatto è composto da pollo fritto coreano, ravanello bianco in salamoia e condimento piccante in onore del capo nordcoreano, mentre il secondo presenta un tortino di manzo, formaggio fuso e salsa chipotle in tributo al presidente americano. Per chi è alla ricerca di bevande alcoliche, il ristorante-bar Hopheads, nel centro di Singapore, offre una bevanda appositamente inventata per celebrare il summit. Il Bromance è un mix di Diet coke, la bevanda preferita di Donald Trump, birra nera Asahi, un bicchierino di tequila e un pizzico di soju – una bevanda alcolica incolore e distillata che i coreani considerano la loro bevanda nazionale. “Cerchiamo di abbinare le bevande di entrambi (Trump e Kim)”, ha detto alla Dpa il manager di Hopheads, Carlo Ibanez. In tema con il vertice, la Club Lounge del Royal Plaza On Scotts ha lanciato un Trump Kim Burger e il Summit Iced Tea, disponibili dall’8 al 15 giugno. Tutti piatti che combinano elementi culinari americani e coreani, incluso il tortino di pollo e kimchi.