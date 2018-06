Sicilia, è la lotta alla povertà la vera sfida del governo Musumeci

di Redazione

Dramma Sicilia: quasi il 42 per cento degli abitanti dell’Isola è a rischio povertà. Un dato, drammatico appunto, che consegna ad una delle regioni più celebrate d’Italia, e non solo, un primato negativo a livello europeo. Infatti, a livello comunitario nessun’altra zona raggiunge quel livello. E non è finita perché il dato investe anche le prospettive future: un terzo dei giovani tra 15-24 anni (il 31,9 per cento) non studia né lavora e una bimba nata in Sicilia nel 2016 ha una speranza di vita di due-tre anni in meno di una bambina nata altrove. Si tratta, ovviamente, di dati statistici che grosso modo la Sicilia condivide con l’intero nostro Sud continentale, ma che nell’Isola acquistano particolare valore alla luce della forte autonomia di cui hanno goduto (e di cui tuttora godono) negli anni i governi regionali.

Il 42% è a rischio povertà

Non a caso è proprio la lotta alla povertà il…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi