Si lavora al faccia a faccia Trump-Putin: il vertice si terrà in Europa

di Carlo Marini

Donald Trump e Vladimir Putin potrebbero incontrarsi in Europa a luglio, in occasione del viaggio a Bruxelles, per il vertice della Nato l’11 e il 12, del presidente americano, anticipa il Washington Post citando fonti dell’Amministrazione. Accennando a tale programma, Trump ieri ha detto ai giornalisti che “è possibile'” un suo incontro con Putin quest’estate. L’interesse di Trump a un vertice con Putin “era trapelato lo scorso marzo, dopo che il Cremlino aveva reso noto l’invito del presidente americano formulato al telefono con la controparte russa. Ma fonti americane spiegano che Trump chiedeva, in forma privata ai suoi consiglieri, per una riunione bilaterale sin dal suo incontro con Putin in Vietnam lo scorso novembre, a margine del vertice Apec”.

Trump e Putin, che cosa aspettarsi dal faccia a faccia

“Dopo quell’incontro, il presidente aveva detto che voleva invitare Putin alla Casa Bianca. Lo abbiamo ignorato”, ha spiegato al quotidiano americano una fonte dell’Amministrazione. In quel momento, al Consiglio di sicurezza nazionale si opponevano all’idea di un incontro fra Trump e Putin, non si riteneva che fosse negli interessi del presidente americano. “Avevano deciso di aspettare per vedere se il presidente fosse tornato a sollevare la questione”, conclude la fonte.