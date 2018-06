Si cala i pantaloni e si butta addosso a una donna a spasso col cane: fermato nigeriano

di Redazione

Era tranquillamente a passeggio con il cane, per la passeggiatina serale prima di andar a dormire e tutto si consuma nel giro di pochi ma concitati istanti al Casilino, quartiere periferico della capitale, dove all’improvviso ieri una donna è stata avvicinata da uno straniero che si è abbassato i pantaloni e ha tentato a più riprese di abbracciarla, palpeggiandola e facendole poi delle chiare proposte sessuali. La donna ha cominciato ad urlare e anche grazie al cane, che ha iniziato ad abbaiare, l’uomo si è allontanato di qualche metro.

Nel frattempo, una pattuglia di agenti della polizia del reparto volanti, che passava nella via durante una pattugliamento del territorio, ha sentito le grida di aiuto della donna e si è diretta immediatamente verso di lei, recandole soccorso e rassicurandola, assistendo così anche all’ennesimo tentativo dell’uomo di avvicinarla. Alla vista dei poliziotti l’aggressore si è subito ricomposto, cercando di dileguarsi per avvicinarsi un gruppo di connazionali nel tentativo di mimetizzarsi tra di loro: ma è stato raggiunto, individuato e bloccato. La vittima spaventata e sotto choc è stata soccorsa dai poliziotti che l’hanno tranquillizzata. Accompagnato negli uffici del commissariato Casilino Nuovo, lo straniero, identificato per I.K., nigeriano di 35 anni, è stato arrestato per tentata violenza sessuale.