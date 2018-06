Sgarbi si inventa il festival “Cocaina” a Sutri, gemellato con “Caffeina”

di Redazione

”Nell’arte, come in letteratura, occorre essere ‘stupefacenti’ “. Lo ha detto Vittorio Sgarbi, deputato di Forza Italia alla Camera, annunciando la nascita a Sutri, città della quale è stato eletto sindaco alle ultime amministrative, di “Cocaina” una nuova rassegna d’arte e letteratura. ”Abbiamo deciso di fare un gemellaggio con Viterbo – ha spiegato Sgarbi – dove si svolge il celebre festival ‘Caffeina’, programmandone uno parallelo a Sutri denominato ‘Cocaina’, anche con l’intendimento di ribadire che l’unica vera ‘droga’ è la bellezza. E che nell’arte come in letteratura occorre essere ‘stupefacenti’ ”. Il Festival ‘Caffeina’ collabora attualmente con Sutri programmando alcuni spettacoli nella città amministrata da Sgarbi.

Sgarbi che in passato ha già ricoperto il ruolo di primo cittadino, dal 2008 al 2012, nel comune siciliano di Salemi, ha anche giorni fa annunciato che, in qualità di deputato, presenterà subito una proposta per “Sutri città d’arte”. Un’altra promessa che il critico d’arte assicura di voler mantenere è l’assoluta gratuità del suo operato.