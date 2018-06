Serie A: Dazn alletta i tifosi italiani con un’offerta low cost (9,99 euro al mese)

di Penelope Corrado

Dazn, il servizio live e on demand di sport in streaming di proprietà di Perform Group, annuncia oggi il suo sbarco nel mercato italiano a seguito dell’acquisizione dei diritti per la trasmissione in esclusiva di 114 partite a stagione, 3 per giornata, della Serie A per i prossimi 3 anni, fino a giugno 2021. Inoltre, Dazn (la pronuncia è da-zone ndr) mostrerà ogni giornata gli highlights degli altri 7 match di Serie A. L’arrivo di Dazn in Italia rappresenta una novità per tutti gli appassionati di sport, che avranno a disposizione un modo nuovo, smart, accessibile e multipiattaforma, per vedere in azione i propri idoli. Tutte le partite di cui Dazn ha ottenuto i diritti saranno fruibili sia in diretta che on demand, su un’ampia gamma di device, tra cui Smart tv, pc, smartphone, tablet e console di gioco. Elemento centrale della missione di Dazn è l’accessibilità per i tifosi: con una tariffa unica, di 9,99 euro al mese, gli appassionati potranno godere di tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma. I fan avranno inoltre il primo mese di prova gratuita e saranno liberi di disdire l’abbonamento in ogni momento.

Dazn fa parte di Perform Group

«Il calcio in Italia è una vera e propria passione, uno stile di vita. Per questo siamo orgogliosi di lanciare Dazn in Italia offrendo alcune delle migliori partite della Serie A in esclusiva -ha sottolineato James Rushton, Ceo di Dazn-. Dazn nasce con il desiderio di riavvicinare lo sport agli appassionati, dando la possibilità a chi non ha mai potuto sottoscrivere un abbonamento pay-tv di godere di una piattaforma multisport a costi accessibili. Dazn costa solo 9,99 euro al mese, con il primo mese di prova gratuita, e la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento. Con Dazn, i fan potranno finalmente vedere lo sport a modo loro. Grazie a ulteriori contenuti sportivi che saremo in grado di annunciare presto, e alle emozioni garantite dalla Serie A, creeremo un modo nuovo, migliore e più equo di guardare lo sport, in linea con la filosofia Dazn di mettere i tifosi al primo posto».

Dazn ha comprato i diritti per le prossime tre stagioni

Su Dazn saranno visibili in esclusiva assoluta, per i prossimi tre anni, alcune delle migliori partite della Serie A: l’anticipo delle 20.30 del sabato sera, il lunch-time della domenica alle 12.30, e una partita in programma la domenica pomeriggio alle 15. Inoltre saranno disponibili gli highlights degli altri 7 match. Nei turni infrasettimanali o con palinsesto differente, verranno comunque trasmesse 3 partite in esclusiva. Dazn fa parte di Perform Group, leader nel mercato digitale dei contenuti sportivi, che ha anche annunciato recentemente l’ingresso sul mercato americano con il più grande accordo nella storia della boxe. Perform Group è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company. Con quasi 3.000 dipendenti in più di 30 Paesi, si occupa di ogni aspetto attraverso cui i tifosi possono interagire con il loro sport preferito. Dazn è già disponibile in Germania, Austria, Svizzera, Giappone e Canada, sulla maggior parte dei device connessi a Internet, tra cui Smart tv, pc, smartphone, tablet e console di gioco.