Senato, Conte ottiene la fiducia: 171 sì, 117 no, 25 astenuti

di Redazione

Il governo Conte ha ottenuto la fiducia al Senato. I voti favorevoli sono stati 171, i contrari 117, astenuti 25. Si tratta di un esito ampiamente previsto: Conte ottiene 4 voti in più rispetto quanto stabilito sulla carta (167 senatori). Il margine di maggioranza è quindi di 10 voti in più rispetto alla soglia minima di sicurezza, che a Palazzo Madama è fissata a quota 161.

Ai 58 voti favorevoli della Lega e 109 del Movimento 5 stelle si aggiungono i già previsti 2 voti dei senatori eletti all’estero del Maie, Ricardo Antonio Merlo e Adriano Cario, e i 2 voti degli ex grillini Maurizio Buccarella e Carlo Martelli. Nessun aiuto arriva invece dal Gruppo per le Autonomie, che durante le consultazioni svolte da Conte in occasione del primo incarico aveva lasciato intravedere un “canale aperto”. Su 8 componenti, 2 senatori, Gianclaudio Bressa e Pierferdinando Casini, hanno optato per il no, mentre la senatrice a vita Elena Cattaneo si è astenuta. Ha scelto l’astensione anche l’altra senatrice a vita, Liliana Segre.