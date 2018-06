Seggi aperti: quasi 7 milioni di elettori alle urne. Il Pd teme nuove batoste

di Mariano Folgori

Sono stati aperti regolarmente alle ore 7 i seggi nei 760 comuni al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. Sono chiamati alle urne quasi 7 milioni di elettori (6 milioni 744.087). I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23. Per il governo e per l’opposizione, questa tornata elettorale rappresenta un test di una certa importanza perché si vota in 20 capoluoghi di provincia e in due consigli municipali di Roma (il III e l’VIII). Complessivamente sono 109 i comuni sopra i 15.000 abitanti in cui gli elettori sono chiamati alle urne.

Lega e M5S cercano un consolidamento del risultato del 4 marzo e il gradimento dell’elettorale alle scelte di governo. Per il Pd si tratta invece di arrestare l’emorragia di consensi nei territori. Gli umori in casa piddina non sono buoni. Andrea Orlando, durissimo, dice: “In gran parte del Paese, il Pd non esiste più”. Molto più cauto, ma speranzoso il presidente dem dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini: “Se uno guarda i voti delle politiche non ci sarebbe partita. Speriamo, invece, che un po’ di reazione nei territori ci possa essere”.

I capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione elettorale sono Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani.