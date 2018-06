I 99Posse vogliono “impiccare” Giorgia Meloni: sei fascista? Devi penzolare

di Redazione

“Ciao Giorgia Meloni, Se sei nomade, devi nomadare. Se sei rom, devi rommare. Se sei slavo, devi slavare. Se sei fascista, devi PENZOLARE!”. Questo il tweet dei 99 Posse, band napoletana espressione dei centri sociali, dedicato alla leader di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ieri a Napoli aveva detto: “La proposta di Fdi è sempre la stessa: bene censirli per capire di cosa stiamo parlando, dopodiché, se sei nomade, devi ‘nomadare’, non puoi essere stanziale”. Il messaggio dei 99 Posse è chiaro nella sua allusione a Piazzale Loreto, dove vennero appesi i corpi di Mussolini e dei gerarchi fascisti oltre a quello di Claretta Petacci. Un lugubre richiamo già evocato dai 99 Posse nel 2015 sempre replicando a Giorgia Meloni sul tema dei rom.

“Solidarietà a Giorgia Meloni -dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia – per il messaggio intimidatorio di cui è stata oggetto su twitter da parte della band indipendente dei 99 Posse, un sottoprodotto musicale e distillato di odio. Il confronto politico, per quanto aspro, non dovrebbe mai sconfinare in attacchi personali. Piuttosto sarebbe necessario abbassare i toni della discussione che ormai hanno raggiunto livelli inaccettabili. Condanniamo questo episodio con forza e chiediamo alla Polizia Postale la chiusura immediata dell’account twitter della band campana, riteniamo infatti che minacce di questa gravità non possano essere sottovalutate o minimizzate”.