Scritte oscene sul monumento ai carabinieri: sfregio di immigrati e teppisti

di Redazione

Una gang composta da sette giovani teppisti, quasi tutti africani e magrebini in complicità con un italiano, hanno deturpato il monumento dedicato ai carabinieri. Lo sfregio è avvenuto a Schio, in provincia di Vicenza, proprio nei giorni in cui si celebrano i 204 dell’Arma. La gang in piena notte ha imbrattato prima l’ingresso di un bar, lo skatepark cittadino e, poi, ha deturpato il monumento ai carabinieri.

Sfregiata la statua dei carabinieri

Un vero e proprio affronto ai militari che ha irritato l’intera cittadina e il sindaco, Valter Orsi. «Per delinquenti del genere non basterebbe il risarcimento dei danni – ha detto il primo cittadino di Schio a Altovicentinoonline.it – Mi auguro col nuovo governo che, a noi sindaci, vengano date quelle leve necessarie per questi fenomeni. Mi riferisco ai famosi daspo, uno strumento che permette ai sindaci di agire in maniera incisiva e determinante sul territorio, per mettere anche alla berlina questi deficienti».

La vicenda

La notte, come ricostruisce il Giornale, sarebbe iniziata per uno sgarbo che i sette ragazzi avrebbero subito da parte di un bar del paese vicentino. I sette imbrattatori avrebbero chiesto di cambiare del denaro, richiesta però rifiutata dalla barista. E così nel cuore della notte sono tornati armati di bomboletta e hanno sporcato l’ingresso del locale, poi hanno fatto lo stesso con il monumento ai carabinieri deturpandolo con scritte oscene. Infine, i sei africani e l’italiano sono andati di fronte a un negozio gestito da una famiglia di asiatici per scrivere “cinesi bastardi e ladri” e hanno svuotato la bomboletta spray sulla segnalatica e sui muri dello skatepark locale.

I carabinieri, osservando le immagini di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità dei colpevoli che ora dovranno rispondere dell’accusa di atti vandalici e danneggiamenti. Il colonnello Gianfranco Ciancio dell’Unuci, al Giornale di Vicenza ha espresso tutto il suo «profondo dispiacere e amarezza per lo sfregio arrecato alla statua dei “carabinieri nella tormenta”, simbolo di chi presta servizio nelle zone di montagna, sempre vicino ai cittadini e pronto a soccorrerli».