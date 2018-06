Scintille tra la Procura di Milano e l’Anac. Cantone: «Stupito dalle critiche»

di Redazione

I rilievi mossi dalla Procura di Milano all’operato dell’Anac hanno stupito Raffaele Cantone, che rivendica la “correttezza” del suo operato. “Sono stupito”, dice il presidente dell’Anac a chi gli chiedeva un commento, a margine di un evento al Politecnico di Milano.

Il procuratore di Milano Francesco aveva affermato che il “ritardo” con cui sono state trasmesse dall’Autorità nazionale anticorruzione alla Procura di Milano le notizie su “numerosi illeciti da cui si potevano desumere fatti di corruzione” e soprattutto le “modalità di acquisizione degli elementi” da parte dell’Anac hanno determinato “una discovery anticipata, sostanzialmente rendendo inutili ulteriori indagini nei confronti di soggetti già allertati”.

“Rivendico -replica Cantone – con assoluta certezza la correttezza delle nostre attività nistituzionali. Prendo atto – precisa – delle dichiarazioni che ha reso dopo Greco, e per me la questione è chiusa. I miei rapporti personali con Greco sono stati sempre non ottimi, di più” e così i rapporti istituzionali con la procura di Milano “sempre non ottimi, ma di più”.

Ad ogni modo, conclude Cantone, “per me non c’è nessuna polemica di nessun tipo, per me

vale molto più la precisazione di Greco che non le parole che sono contenute nel documento”.