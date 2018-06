Schiaffo a Milano, migranti bruciano bandiere della Lega. Sala insiste sulle moschee

di Ginevra Sorrentino

Il Pd sull’orlo di una crisi di nervi cede alla schizofrenia, e mentre sulla ricerca e la designazione di un leader, alza bandiera bianca e si rassegna a fare gruppo (un gruppo, tra falchi e colombe, buonisti e frondisti dell’ultim’ora, dilaniato al suo interno dalle sue mille anime), tace sul silenzio del sindaco Sala di fronte al grave gesto compiuto dai migranti ospiti della città, che ieri, nel corso della manifestazione contro il razzismo organizzata dopo la morte di Soumaila Sacko, tra uno slogan e un j’accuse, si sono pure messi a bruciare le bandiere simbolo del Carroccio. Un silenzio assordante, quello intonato dal primo cittadino dem, a cui fa da cacofonico contro-coro l’insistente si ribadito alla concessione di nuove moschee in città. Ma andiamo con ordine, e cominciamo dal corteo “infuocato” nel senso più inquietantemente letterale del termine…

Milano, i migranti bruciano le bandiere della Lega. E Sala tace

L’ultimo schiaffo a Milano ancora brucia: ieri, durante il corteo di circa 1.200 persone, partito da via Palestro, e diretto alla Stazione Centrale, a Milano, per la manifestazione organizzata dopo la morte di Soumaila Sacko, il migrante maliano ucciso in provincia di Vibo Valentia il 2 giugno scorso, esponenti delle varie associazioni presenti al corteo e singoli cani sciolti, membri dei collettivi studenteschi e dei centri sociali, difficile dire esattamente chi in quella compagine assortita di elementi di varia provenienza contestataria, non paghi di aver sfilato come si conviene, con numerosi striscioni e i cartelli a favore dei diritti degli immigrati, a unc erto punto si sono messi a bruciare le bandiere con il simbolo della Lega. Il che, in una manifestazione che inneggiava alla diversità in cui, come urlato durante il percorso, “Nessuna persona è illegale”, dare fuoco alle bandiere di un partito votato ed eletto democraticamente non è certo sinonimo di democrazia e legalità. Intanto, sul caso, il personale della Digos ha identificato un uomo e una donna.

E il sindaco Sala difende le moschee a Milano…

Così, mentre Milano incassa l’ultimo colpo inferto sotto la cintura, andando contro il neo ministro degli Interni Matteo Salvini e a un elettorato lombardo che alle urne si è espresso senza se e senza ma nettamente a favore della Lega e del centrodestra (il risultato delle ultime Regionali difficilmente potrà essere ribaltato nei Comuni chiamati al voto oggi), Sala torna a difendere il «piano delle attrezzature religiose», collegato al Pgt, che darà l’ok alle prime sei moschee in città. E così, come riporta tra gli altri, e ancora in queste ore, il Giornale nella sua edizione online, «in quattro casi si tratterà di luoghi di preghiera abusivi che saranno legittimati, altre due aree comunali saranno messe a bando, una in via Padova e l’altra all’interno del Parcheggio Trenno in via Novara». E ancora, ricorrendo al demagogismo più plateale e al politically correct più spicciolo e d’accatto, riporta sempre il quotidiano diretto da Sallusti: «Andate a vedere chi usa la metropolitana alle 5.30 del mattino, chi fa le iniezioni ai nostri anziani, chi lavora nelle cucine dei ristoranti milanesi – domanda in senso retorico –. Se a Milano vivono 70mila musulmani, stabiliamo delle regole ma devo dare loro il diritto di professare la loro fede». Proclami in nome del più strategico buonismo a senso unico, sia ideologico, che pragmatico: al sindaco Sala, infatti, sarebbe da chiedere: chi difende gli elettori offesi e oltraggiati ieri in piazza a Milano? Chi tutela le istanze di chi, controvoglia, è costretto a incassare ingiustizie quotidiane e provvedimenti a senso unico a lunga scadenza? Tra le disposizioni annunciate dal primo cittadino milanese, infatti, ci sarebbero anche le aperture confermate da il Giornale «all’ipotesi di destinare provvisoriamente agli islamici alcuni cinema dismessi: «Nel Pgt c’è la possibilità di adibire spazi di preghiera in specifici quartieri, quando gli ex cinema sono spazi gestibili, e a favore». A favore, verrebbe da dire, unidirezionale.