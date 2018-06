Scagionati i complici di Oseghale. Lo sconcerto della mamma di Pamela

di Stefania Campitelli

Sorpresa e rabbia. Il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha revocato la custodia in carcere, per le accuse di omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere, a carico dei due nigeriani, Lucky Awelima e Desmond Lucky, arrestati per concorso con Innocent Oseghale per l’omicidio di Pamela Mastropietro e lo smembramento del cadavere della ragazza. Per il momento restano in carcere ad Ancona per l’accusa di spaccio di eroina.

La mamma di Pamela: non capisco e voglio giustizia

Lo scagionamento dei due presunti complici nella mattanza della diciottenne romana ha destato scandalo nell’opionione pubblica e profonda amarezza nei familiari. Il primo a parlare è il legale della famiglia Mastropretro e zio di Pamela: «Siamo molto stupiti – racconta Marco Valerio Verni – se dopo quattro mesi la situazione è questa c’è da preoccuparsi. Oseghale non può aver fatto tutto da solo. Sarebbe interessante sapere perché abbia tutta questa perizia nel lavorare in quel modo scabroso un corpo umano. Forse ha avuto la complicità di qualcun altro e se questo qualcun altro non sono i due indagati che usciranno dal processo allora c’è gente in giro che è potenzialmente in grado di uccidere ancora». Incredula per la decisione del gip di Macerata anche la mamma di Pamela che al Messaggero racconta di riuscire a sopravvivere al dolore straziante solo per dare giustizia alla figlia». «Non capisco perché discolparli – dice Alessandra Verni – dopo che Desmond è andato con Oseghale a comprare l’acido e non trovandolo hanno preso la candeggina. Non credo che il massacro di mia figlia sia da imputare a una sola persona. Se quei due escono di scena vuol dire che ci sono altri mostri in libertà, invito gli inquirenti a continuare le indagini. Non può finire qui, hanno messo in mezzo solo Oseghale». Inevitabile anche il subbio che «la giustizia si ottenga nei processi». Scandaloso e duro da mandare giù anche il “verdetto” del Riesame che ha stabilito che non c’è stata alcuna violenza sessuale su Pamela perché il rapporto sarebbe stato consenziente “in un clima amicale. «È scandaloso, offensivo per Pamela – dice la mamma della ragazza – allora se vengo al bar con te, se facciamo la spesa e poi mangiamo insieme, poi sei legittimato ad approfittarti di me? Mia figlia era stordita dalle medicine e hanno abusato di lei». Molto polemico per la conduzione giudiziaria del caso Pamela anche il criminologo Alessandro Meluzzi: «Questa vicenda getta una luce sinistra sulla stessa capacità dello Stato di proteggerci da un’aggressione, da un’invasione, da una criminalità pericolosissima di cui la vicenda di Pamela ha mostrato solo una punta d’iceberg». Sui social è un coro quasi unanime di rabbia e di sdegno per lo scagionamento dei due nigeriani arrestati e l’innocentismo dei giudici: «Pamela è stata uccisa due volte».