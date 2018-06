Scafisti in azione, stragi di migranti in Turchia e Tunisia. Per il Pd è colpa di Salvini

di Redazione

Si continua a morire nel Mediterraneo. E si aggrava di ora in ora il bilancio dell’ultima tragedia del mare al largo delle coste tunisine: il ministero della Difesa ha fatto sapere che è salito a 35 il numero dei migranti morti, mentre un totale di 68 persone è stato salvato dopo che l’imbarcazione sulla quale si trovavano è affondata nella notte a poco meno di una decina di chilometri dalle Kerkennah Islands e ad una ventina dalle coste della città di Sfax.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa tunisina Tap, tra i migranti salvati ci sono due ivoriani, due camerunensi e due marocchini. A bordo del barcone, che è affondato dopo aver imbarcato acqua, si trovavano 180 persone.

Nel naufragio di un’altra imbarcazione con a bordo 15 migranti, al largo della costa della provincia turca di Antalya, nove persone sono morte, fra cui sei bambini: lo ha reso noto la Guardia costiera turca. Quattro persone, tre uomini e una donna, sono state tratte in salvo, una quinta da un peschereccio e una persona è dispersa. L’imbarcazione è naufragata alle 2.22 di mattina, al largo dell’isola di Kekova Geykova.

In Italia, la sinistra, ovviamente, non perde occasione per “sciacallare”, ironizzando su una frase pronunciata ieri da Salvini sulla “fine della pacchia” dei clandestini in Italia, riferito a chi commette reati da noi e va espulso e non certamente a chi muore in mare per mano degli “scafisti”, oltretutto a centinaia di chilometri dalle coste italiane. Matteo Orfini, su Fb, commenta così: “Un migrante ucciso a fucilate in Calabria. 9 morti, tra cui 6 bambini, nell’Egeo per un naufragio. Altri 11 cadaveri trovati al largo della Tunisia. Sono le notizie di oggi. Ieri la notizia invece erano le parole del nuovo ministro dell’Interno. Per i clandestini è finita la pacchia – ha dichiarato Salvini. Non facendo così mancare nemmeno nel giorno dell’esordio al Viminale il suo quotidiano contributo alla barbarie”. Per la serie, tanto per parlare…