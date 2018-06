Saviano leader del partito dei Rom: “Salvini dice balle” (video)

di Robert Perdicchi

“Salvini sa che più la spara grossa, più compromette le regole del dibattito e più ha consenso. E’ furbo, tocca tutto ciò che sui social ha picchi: sullo scontro con me, sui migranti, sui vaccini, segue tutto, ma non approfondisce mai. Quello che fa è solo teatro e propaganda”. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano, intervendo dal palco allestito al parco Sempione a Milano per la tavolata solidale. “Spero che un pezzo degli elettori del Movimento 5 Stelle, che ha creduto davvero di cambiare le cose votando i 5 Stelle, si accorga di essere diventato stampella di un partito xenofobo e violento”. Poi arriva il comizio in favore dei Rom, da vero leader di un partito…

video