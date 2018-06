Saviano fa lo sprezzante: «Su Salvini non avevo speranze, ma Toninelli…»

di Massimo Baiocchi

È di nuovo lui, Roberto Saviano, che pontifica. Che pretende di dare lezioni a tutti. Che crede di avere il patentino di giudice supremo, quasi divino. Non poteva sfuggirgli la questione dei migranti sulla nave e soprattutto la svolta impressa da Salvini. E allora, con tono quasi sprezzante, scrive un post su Facebook (sperando in una prossima “apparizione” ad Amici di Maria De Filippi): «Su Salvini non avevo alcuna speranza, ma Lei, ministro Toninelli, pensavo fosse – almeno – una brava persona», appunta scagliandosi contro il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. A suscitare l’indignazione dello scrittore napoletano la decisione del Viminale di non autorizzare lo sbarco nei porti italiani della nave Ong Aquarius, bloccata in mare con oltre 600 migranti a bordo. Una decisione presa di comune accordo proprio dal ministro dei Trasporti e dal ministro dell’Interno. «Il Mediterraneo è il mare di tutti i Paesi che vi si affacciano e non si può immaginare che l’Italia continui ad affrontare questo fenomeno gigantesco in solitudine – avevano scritto ieri Toninelli e Salvini in una nota congiunta – Ecco perché chiediamo al governo di La Valletta di accogliere la Aquarius per un primo soccorso ai migranti a bordo». Da qui l’attacco social di Saviano al ministro del M5S e l’appello al suo elettorato.