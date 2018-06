Sanzioni, la Nato minaccia ma Putin apprezza: «Qualcosa si muove nell’Ue»

di Tito Flavi

Il nuovo governo italiano apre alla Russia in tema di sanzioni e Mosca non può certo rimanere indifferente. L’apprezzamento per l’apertura annunciata da Conte è arrivato direttamente da Putin. “Le sanzioni, le accusa continue verso di noi, sono tutti metodi per contenere la Russia perché l’Occidente vede la Russia come una minaccia, un avversario. Ma questi metodi non sono nell’interesse di nessuno, solo col dialogo e la cooperazione si può avanzare l’economia mondiale. Ora però qualcosa si muove poiché alcuni nostri partner in Europa iniziano a dire che serve cooperare con la Russia”.Il leader del Cremlino non cita direttamente l’Italia. Ma il riferimento chiaro. Più esplicitato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov: “Sanzioni? Non siamo stati noi a introdurle, ma senz’altro accoglieremmo positivamente approcci ponderati e ragionevoli. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Parlamento italiano dimostrano l’intenzione del capo del nuovo governo di cooperare con il nostro Paese: la Russia intende fare altrettanto”. Sul monito dell’Alleanza atlantica è tornato Luigi Di Maio che, a margine di un incontro con i vertici di Leonardo a Pomigliano d’Arco, ha detto: “Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato”. “Non mi preoccupa – ha aggiunto Di Maio – l’altolà per le sanzioni alla Russia: il nostro è un Governo alleato agli Stati Uniti che vuole lasciare l’Italia negli accordi, nelle alleanze, garantendo continuità a quello che è già stato”.