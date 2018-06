Santoro: «Travaglio direttore del Tg1». E attacca Di Maio, il “signor nessuno”

di Franco Bianchini

L’idea era già stata accarezzata qualche settimana fa da alcuni esponenti dei Cinquestelle. Ora viene fuori anche da Michele Santoro. In un’intervista al Foglio, infatti, il giornalista-conduttore ha fatto esplodere la bomba: il direttore del Tg1 dev’essere Marco Travaglio. La proposta sa di provocazione, ma la tentazione pentastellata c’è anche se tutti sanno che provocherebbe seri problemi ai sottoscrittori del contratto di governo. Per Santoro, Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono chiamati a rivoluzionare la Rai e facendo accomodare Travaglio su una delle poltrone più ambite, darebbero un segnale forte. Santoro non ha gradito l’intesa Lega-M5S: «Abbiamo assistito alla gestazione di una mostruosità, è nato un mostro che contiene elementi interessanti. Per questo dico che bisogna avere curiosità. Il che non significa blandire il mostro ma aspettarlo sul terreno dei fatti concreti». Lo stesso “padre” di Servizio pubblico e Annozero ha presentato la candidatura per il consiglio di amministrazione della Rai. E nel mentre ha attaccato Di Maio: «Non ha una laurea, non ha una vera esperienza politica, non ha un lavoro, non ha niente. E noi dobbiamo fidarci di lui perché in tv dimostra una certa arguzia? Ovvio che no».