Sanità, l’ira di Donzelli: in Italia non c’è bisogno di santoni e ciarlatani

di Guglielmo Gatti

“Il governo assuma provvedimenti urgenti riguardanti la diffusione del metodo Life 120 ideato da Adriano e Roberto Panzironi e promosso e pubblicizzato su numerose emittenti tv di tutta Italia: chiediamo che venga trattato come tutti i procedimenti che non hanno alcuna evidenza scientifica e che per di più incita a non credere alla medicina ufficiale. Giocare con la salute di persone deboli e malate è inaccettabile: ci aspettiamo una presa di posizione netta e provvedimenti decisi e incisivi, non possiamo permetterci santoni e ciarlatani”. È quanto afferma il parlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che ha presentato un’interrogazione alla Camera dei Deputati in seguito all’inchiesta pubblicata dal quotidiano Il Tirreno. “Esprimiamo la nostra solidarietà e sostegno al quotidiano Il Tirreno e ai giornalisti che hanno subito offese e minacce in seguito alla pubblicazione dell’inchiesta – sottolinea Donzelli – dopo le imbarazzanti posizioni antiscientifiche espresse dal Movimento 5 Stelle in altre occasioni, siamo perplessi e ansiosi di conoscere il parere del nuovo ministro della Salute Giulia Grillo”. “Non si può scherzare su questioni del genere, la diffusione di queste teorie è pericolosa e va combattuta senza esitazione alcuna – conclude Giovanni Donzelli – il governo usi gli strumenti in suo possesso sia sul piano della sanità che delle comunicazioni”.