Sangue a Milano, dominicano uccide la compagna con una coltellata al petto

di Lorenza Mariani

Ancora sangue di una donna versato per la furia incontenibile di chi dovrebbe amarla e protegerla. Ancora un femminicidio, stavolta a Milano, e di nuovo all’interno di una coppia di stranieri, come quello su cui si indaga a Brescia dopo la scomparsa di Suad Alloumi, la donna di origini marocchine che manca da casa da giorni ormai e di cui, a questo punto si è assolutamente certi, non si può certo pensare che si sia allontanata volontariamente e per la cui improvvisa scomparsa gli inquirenti stanno mettendo sotto torchio il marito, Abdelmjid El Biti, cinquant’anni, operaio in una fonderia di Seniga (il paese della bassa bergamasca dove viveva).

Milano, uccide la compagna con una coltellata al petto

Oggi, invece, l’ultimo evento delittuoso che vede soccombere l’ennesima donna, vittima di un marito violento, ci riporta a Milano, dove una donna di 49 anni dell’Ecuador è stata uccisa con una coltellata al petto dal compagno, un dominicano di 41 anni. È successo questa mattina intorno alle 6 in via Pezzotti, dove i Carabinieri sono intervenuti a seguito di diverse chiamate arrivate al 112 e al 118 da parte di alcuni cittadini che segnalavano, sconvolti, la presenza di una persona a terra. Intanto l’uomo è stato rintracciato e bloccato l’uomo sul posto. La donna invece, immediatamente soccorsa dai sanitari, è deceduta poco dopo l’arrivo al San Paolo. Secondo quanto riscontrato dai carabinieri intervenuti, la pugnalata, sferrata con un coltello da cucina, sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite della coppia, i cui motivi non sono ancora stati accertati ma che, anche in questo caso, magari al termine delle indagini rappresenteranno solo un pretesto: una scusa per dare sfogo a un’incontenibile violenza e a un istinto di possesso e sopraffazione insopprimibili che, sempre più spesso, conducono al tragico esito.