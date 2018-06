Salvini sui clandestini: alcune ong fanno volontariato, altre fanno i taxi

di Giovanni Trotta

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sulla questione dei clandestini portati sempre in Italia malgrado vi siano molti altri porti disponibili tra noi e la Libia dove i clandestini sono caricati. È di oggi la notizia di una “ong tedesca che passa davanti a Malta, saluta e arriva in Italia; alcune ong fanno volontariato, altre fanno affari”, ha detto infatti in diretta streaming dalla prefettura di Como, il ministro dell’Intern: “Ma non è comunque possibile che Malta risponda no a qualsiasi richiesta di intervento, e così i migranti arrivano tutti in Italia”. Salvini ribadisce: “Stiamo lavorando sul fronte di queste Ong, alcune delle quali fanno volontariato, altre fanno affari”. Il ministro dell’Interno punta dunque il dito sulle Ong che sono con le loro navi sul Mediterraneo. “C’è un preciso disegno, al limite delle acque territoriali della Libia, per fungere da taxi”, sottolinea il titolare del Viminale.

Anche il premier ungherese Viktor Orban punta il dito, per l’aumento del flusso dei migranti e rifugiati in Europa, che definisce come “un trasferimento di popolazione”, contro “speculatori come George Soros che (con questo, ndr) guadagnano un sacco”, anche se ha precisato che questa è solo “una parte” delle cause. In una intervista con la radio ungherese, Orban non ha spiegato in che modo il magnate americano di origini ungheresi, che ha donato miliardi a ong che operano per cause umanitarie e per la promozione dei valori democratici, guadagni sui migranti. “Bisogna contrastare George Soros”, ha aggiunto sottolineando che il miliardario “e il suo esercito vogliono una Europa multiculturale” e non incentrata “sui valori tradizionali dell’Europa cristiana”. “Vogliono che ci mischiamo con altra gente, ma non vogliamo mischiarci con altri”, ha aggiunto Orban, la cui coalizione di governo intende introdurre in Parlamento questo mese nuove leggi con restrizioni sulle ong, incluse quelle finanziate da Soros, in Ungheria.