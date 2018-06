di Redazione

Matteo Salvini non applaude al passaggio della bandiera UE per la parata del 2 Giugno. Un gesto che non è passato inosservato e che non va però enfatizzato o messo in relazione con le polemiche sull’Europa che hanno preceduto la nascita del governo Conte. Come si evince dal video, infatti, Salvini non è il solo a scegliere di non applaudire.