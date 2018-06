Salvini: «L’Italia ha smesso di chinare il capo, non sarà ridotta a campo profughi»

di Franco Bianchini

«Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, ovviamente da portare in Italia. Associazione tedesca, nave olandese, Malta che non si muove, la Francia che respinge, l’Europa che se ne frega». A scriverlo è Matteo Salvini, in un post su Facebook: «Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l’Italia in un enorme campo profughi no. L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta Cè chi dice no.#chiudiamoiporti».

Dalla Lega un’accelerata. «Se questa nave questa volta non viene accolta da Malta, forse è giusto che venga in Italia, ma a questo punto – se non viene accolta da Malta – è doveroso che l’Italia, fino a che l’Europa non decida, blindi i porti», afferma Gianmarco Centinaio, ministro per le Politiche agricole, a 24Mattino di Luca Telese e Oscar Giannino su Radio 24. «Non li blindi i porti, li chiudi, li prosciughi! Perché vuol dire che a questo punto ci stanno prendendo in giro ed io, non da ministro ma da cittadino italiano, di essere preso in giro non ne ho più voglia. Forse quando governavano gli altri si divertivano ad essere presi in giro. Io no», continua il ministro Centinaio. «Ragionevolezza, ma consapevolezza che non siamo gli scemi del villaggio. Tenuto conto che Malta non può rifiutarsi di prendere questa nave, perché la legge del mare prevede che il porto più vicino se ne faccia carico e il porto più vicino – ricorda l’esponente della Lega – è Malta».