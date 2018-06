Salvini ironico umilia l’Espresso: “Che tenerezza”. E manda i cuoricini

di Federica Argento

La copertina dell’Espresso in edicola da oggi con il titolo “Uomini o no” grida vendetta: sullo sfondo il volto di Aboubakar Soumahoro, il sindacalista di colore che difende i migranti, e quello di Matteo Salvini. I non- uomini, nelle intenzioni del direttore Damilano sono Salvini, i leghisti e tutti gli italiani- la maggior parte- che approva la linea ferma sui flussi migratori. Una copertina offensiva, di cui non andare fieri. Infatti anche molti lettori sui social avevano preso le distanze: “Vergognatevi”. Ma come l’ha presa il diretto bersaglio, il ministro dell’Interno Salvini, tacciato a tutta pagina come un “non uomo”, un barbaro?

La risposta di Salvini è stata piuttosto improntata al “fair play”. Chi si aspettava una replica furiosa con il consueto spirito pugnace – magari per rilanciare altre polemiche- è rimasto deluso: “Alla faccia del giornalismo“, scrive Salvini rilanciando sui suoi profili social la copertina incriminata: “Ormai alla sinistra rimangono bugie e insulti. Mi fanno tenerezza”. La conclusione è ancora più ironica, perché il ministro conclude il post con l’emoticon del bacio. Con tanto di cuoricini.