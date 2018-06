Salvini: “Intesa sui migranti? Non mi fido della Ue. Macron deve stare zitto”

di Leo Malaspina

Nel giorno degli accordi con la Ue sull’accoglienza dei migranti, con la posizione dell’Italia accolta, finalmente, dopo anni di umiliazioni internazionali e relativa soddisfazione del premier Conte, dall’Italia il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, invita alla prudenza e non abbassa il tiro sugli arroganti che fino a ieri maramaldeggiavano sull’Italia. Come quello francese. “Lezioni dal signor Macron, che al confine respinge decine di bambini e donne, non ne prendo. Finora ha preso solo 600 richiedenti asilo. Prima di parlare ne dovrebbe prendere altri 9mila, fino a quel momento non apra bocca”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Festival del Lavoro a Milano. Poi, sull’intesa raggiunta a Bruxelles dall’Italia, s’è mostrato scettico. Sul tema dei migranti “mi fido delle cose scritte, vediamo gli impegni concreti, vediamo che succede”, ha detto Salvini, in mattinata, a Radio Capital, mentre si ultimava la discussione a Bruxelles.

“La novità – aggiunge – è che si è discusso di una proposta italiana, dei nostri bisogni, mentre prima eravamo noi a seguire le proposte degli altri”. “Conte non l’ho sentito, l’ho messaggiato stamattina”, spiega il vicepremier. “Leggo – aggiunge – che c’è accordo di fondo, non solo su migrazione, ma anche le questioni economiche” sono importanti, “come le spese possibili e le infrastrutture”. “Il principio fondamentale è la protezione delle frontiere esterne – conclude Salvini – non lasciare sola l’Italia, unico modo di bloccare questo esodo è permettere ai migranti di aver futuro da loro, nelle loro città”.

Ed ancora, sul tema dei migranti, Salvini è stato chiaro: “Le navi delle Ong non vedranno più l’Italia, la vedono solo in cartolina”.