Salvini in questura a Genova, i “compagni” presidiano il centro: non sei il benvenuto

di Redazione

Presidio in centro città previsto questa mattina a Genova in concomitanza con l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Si intitola #SalviniNotWelcome la manifestazione organizzata da Rifondazione Comunista, federazione di Genova, che prenderà il via a poca distanza dalla sede della prefettura dove alle 12 Salvini incontrerà la stampa dopo la sua visita al San Martino di Genova dov’è ricoverato il poliziotto rimasto ferito nei fatti di via Borzoli domenica scorsa. I due agenti erano intervenuti perché un ventenne stava andando in escandescenze con la madre. L’uomo ha reagito accoltellando uno dei poliziotti intervenuti ed è stato ucciso da un colpo di pistola.

Al presidio anti-Salvini è atteso un centinaio di persone: “Facciamo sentire il nostro deciso, forte e pacifico dissenso verso le sue politiche xenofobe. Contro la Flat tax fatta su misura per i ricchi”, hanno scritto gli organizzatori sulla pagina Facebook di riferimento creata per rilanciare la manifestazione.Per ragioni di ordine pubblico è stato previsto un ingente schieramento di forze dell’ordine con circa un centinaio di agenti distribuiti tra l’ospedale San Martino e la prefettura, a presidio delle due tappe di Salvini mentre via Roma – l’area d’accesso alla sede della prefettura – sarà chiusa al traffico per permettere l’arrivo dell’auto del ministro. “Domani sarò a Genova – ha scritto ieri Salvini sulla sua pagina Facebook – per incontrare un uomo della Polizia ferito durante un intervento e un suo collega che per difenderlo è stato indagato. L’indagine sarà anche un atto dovuto, però credo sia fondamentale che chiunque indossi una divisa sappia che il Paese è dalla sua parte”.