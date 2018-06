Salvini: «In Italia solo le persone perbene. Niente genitore 1 e 2»(video)

di Gabriele Alberti

Sicurezza, immigrazione, criminalità, ma un accenno importante anche alla famiglia e ai suoi presupposti. «Sono felice di fare il mio primo intervento da quasi ministro nella mia terra, tra le mie montagne», sono state le prime parole di Matteo Salvini da Sondro, dove in una piazza gremita ha mandato messaggi chiari su quella che sarà l’agenda di governo al quale si appresta a giurare alle 16 insieme al premier Conte e agli altri ministri. «Voglio far parte di un governo con alcune idee chiare. In cui la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà. Non voglio sentir parlare di “genitore 1” e “genitore 2”. In famiglia ci sono una mamma e un papà». Un passaggio che, in una piazza gremita, è stato lungamente applaudito. Las bsttaglia contro il gender, soprattutto nelle scuole, è un elemento importante insieme ad altri impegni non più procrastinabili: «Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Non vi nascondo che “a casa loro” sarà una delle nostre priorità. Quindi porte aperte in Italia per la gente perbene, ci vorrà pazienza e impegno. Sarò il ministro di tutti – ha aggiunto – spero di girare tutto il Paese per la sicurezza, combattendo mafia e ‘ndrangheta».

Non può mancare una stoccata a Juncker, presidente della Commissione Ue, le cui parole contro gli “Italiani corrotti e fannulloni” hanno suscitato un’ondata di indignazione collettiva. « Parole vergognose e razziste. Col prossimo governo vedremo di fare rispettare i diritti e la dignità di 60 milioni di italiani che dall’Europa si aspettano collaborazione, non insulti.Non faremo miracoli, ma nel governo c’è gente di buona volontà, pulita, onesta. Io cercherò di fare il ministro stando in ufficio ma stando il più possibile con voi. Che il Buon Dio ce la mandi buona».