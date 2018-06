Salvini e Di Maio peggio dei dittatori del ‘900: Galli della Loggia l’ha proprio detta grossa

di Corrado Vitale

«Ci possiamo consolare pensando che la storia non si ripete mai due volte. Ma non è scritto da nessuna parte che dopo il male non possa venire anche il peggio». Con questo autentico inno all'”ottimismo” si conclude l’editoriale di oggi di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Il professore editorialista non sprizza di solito buon umore da tutti pori (e, taltvolta, anche a ragione), ma stavolta la sua consueta tetraggine ha un qualcosa di iperbolico e di (involontariamente) caricaturale. Perché il “peggio” evocato dal Galli della Loggia sarebbero Salvini e Di Maio e il “male” sarebbero invece i totalitarismi e i nazionalismi dei primi 40 anni del Novecento. Contro il governo Conte arrivano quotidiane bordate dalla grande stampa, soprattutto dopo il cambio di passo sulla politica migranti e nei rapporti con l’Europa registrato in questa primissima fase. Questo è un dato risaputo. Ma scomodare i “demoni” del Novecento va al di là di ogni, legittima polemica. È solo espressione di una incontenibile faziosità, frutto della paura di un possibile cedimento degli attuali assetti di potere. E mettiamoci pure il vecchio snobismo (sempre vivo) delle élites intellettuali nei confronti degli orientamenti popolari.

L’editorialista la prende alla lontana. E parla della «fragilità della democrazia europea», una fragilità che sarebbe aggravata dal progressivo allontanamento degli Usa dalla politica del nostro continente. «L’Europa è sola». E in questo continente lasciato a se stesso «tornano specialmente i demoni della sua antica vicenda che nel terribile primo quarantennio del Novecento già concorsero una volta a segnare il fallimento della democrazia del continente». Sono demoni «declinabili sia in una versione sia di destra che di sinistra». In tal senso, azzarda Galli della Loggia, il «governo Di Maio-Salvini è a suo modo un governo rosso-nero».

Tutto congiurerebbe per riportare l’orologio della storia europea a 80 anni fa. E, alla fine, potrebbe anche andare peggio. A questo punto non resta altro che l’Apocalisse. L’intellighenzia del nostro Paese, diffondendo certe favole nere, non rende certo un buon servigio alla nostra società. Non aiuta davvero né il dibattito politico né il confronto delle idee. L’unico sollievo viene dalla constatazione che oggi, a certe favole, non crede più nessuno. E quei pochi che dimostrano di crederci fanno solo finta.