Salvini chiude i porti ad altre due navi ong: «Mi minaccino pure, io non mollo»

di Adriana De Conto

Con il vertice tra Italia e Francia pieno di parole e di promesse non cessa però l’emergenza migranti nel Mediterraneo. «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell’Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. Sappiano questi signori che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi». È quanto scrive su Fb il ministro dell’Interno, Matteo Salvini proprio in queste ore. «Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti», rimarca il ministro dell’Interno.

Questo il ragionamento. Nei giorni scorsi a Catania è sbarcata una nave della Marina italiana carica di oltre 900 migranti. L’Italia, seguendo la legge del mare, li ha salvati e portati nei suoi porti. Ma Salvini è molto chiaro e intenzionato a non permettere a associazioni private di gestire le politiche migratorie di uno Stato sovrano. Dunque, gli stranieri che salviamo nella nostra area Sar, ce li teniamo, fa intendere il ministro; ma se organizzazioni varie si piazzano a pattugliare le coste libiche in attesa del carico di poveri disgraziati, allora si trovino un altro porto dove sbarcare.