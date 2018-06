Salvini apre anche il fronte vaccini: «Dieci sono troppi». È polemica

di Redazione

“Sui vaccini garantisco l’impegno già preso in campagna elettorale di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe. Ma siamo in due al governo, c’è un’alleanza con il M5S e sto ragionando con il ministro della Salute Grillo. Ritengo però che 10 vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel suo intervento telefonico questa mattina a Radio Studio 54.

L’intervento di Salvini ha prevedibilmente sollevato una coda di polemiche. Fra chi ne ha commentato le parole, anche il medico e divulgatore scientifico Roberto Burioni, che ha risposto al ministro con un tweet poi ripreso dall’ex premier Renzi: “No, ministro Salvini. Dieci vaccini – scrive Burioni – non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori . Questa è una bugia pericolosissima; se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è cosa molto preoccupante. Quelli che riporto io sono fatti, suffragati da dati scientifici solidissimi”.