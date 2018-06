Salvini annuncia: «L’Italia donerà altre dodici motovedette alla Libia»

di Mariano Folgori

La missione di Salvini a Tripoli ha già un primo effetto. «In Consiglio dei ministri, se il tempo lo consentirà, doneremo altre dodici motovedette alla Libia con conseguente formazione degli equipaggi per continuare a proteggere vite nel Mediterraneo». Il ministro dell’Interno lo ha detto al question time.«Secondo dati dell’Oim in Libia sono presenti 662mila migranti, il 10% minori, provenienti da 40 Paesi, prevalentemente africani. I richiedenti asilo registrati dall’Unhcr sono 152mila». Oltre alla motovedette, un altro effetto è dato dal fatto che domani partirà, come riferisce Il Messaggero, una missione a Ghat, nel Fezzan libico, per rafforzare i presidi di frontiera. La missione sarà coordinata dal direttore del Dipartimento centrale dell’Immigrazione, Massimo Bonàempi. Il Fezzan è al confine con il Niger, da cui passano abitualmente numerosi migranti diretti al Mediterraneo. Secondo quanto si legge oggi su Il Giornale, sembra che le truppe francesi stanziate nel Paese confinante con la Libia non oppongano alcun ostacolo al passaggio di disperati e trafficanti.

Sempre alta rimane inoltre la polemica tra Salvini e Macron: sembra quasi più un fatto personale che politico. Anche oggi sono scintille tra il ministro italiano e il presidente francese. «Macron – accusa Salvini – parla di valori, ma non li riconosce. Per questo, non ha lezioni da dare all’Italia». Il ministro dell’Interno si esprime così alla Cnn, nella prima intervista concessa ad un’emittente televisiva straniera da quando ha assunto l’incarico al Viminale. «Con le belle parole non abbiamo mai ottenuto niente. In questo mese di governo, con le nostre azioni siamo riusciti a farci ascoltare: la Spagna è intervenuta, Malta deve intervenire e lo stesso fanno francesi, tedeschi, olandesi… È chiaro che servono politiche differenti».