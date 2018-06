Salvini: alzare la voce paga, problema risolto grazie al buon cuore della Spagna (video)

di Redazione

Il ministro degli Interni Matteo Salvini esprime soddisfazione per il fatto che la nave Aquarius sarà dirottata verso la Spagna. “Evidentemente alzare la voce paga”, ha commentato. Dall’Italia a suo avviso è giunto un primo importante segnale che ha raggiunto l’obiettivo sperato: e cioè che l’Europa si va facendo carico della questione dei migranti. Salvini ha criticato l’atteggiamento di Malta: “Malta è un paese membro dell’Ue il governo maltese non è possibile che faccia finta di niente”. Inoltre ha annunciato che come ministro continuerà ad agire per porre fine al traffico di esseri umani che si realizza con l’immigrazione incontrollata. Salvini ha fatto queste considerazioni nel corso di una conferenza stampa in via Bellerio il cui video è stato postato sulla sua pagina Facebook.

“Contiamo da oggi su un nuovo giorno, un nuovo inizio. Abbiamo segnato un punto a nostro favore. Non è la fine di nulla”, ha detto Salvini riferendosi a un’altra nave “di una ong tedesca battente bandiera olandese” che potrebbe chiedere di attraccare in un porto italiano. “Nessuna di queste navi batte bandiera italiana”, ha sottolineato Salvini. “Continueremo la nostra linea di buon senso e condivisione”. Nelle ultime ore – ha aggiunto – “avevamo dato indicazione di trasbordare donne e bambini dalla nave Aquarius”. Il problema è “stato risolto grazie al buon cuore” della Spagna, ha continuato, “evidentemente l’Ue non può andare avanti a buon cuore”.