Sacerdote “rambo” blocca la ladra rom che stava svaligiando la canonica della chiesa

di Redazione

Stava tentando un furto presso la casa canonica della chiesa S. Maria della Mercede, in viale Regina Margherita, a Roma, quando alcuni sacerdoti, impegnati nella celebrazione della messa, hanno sentito dei rumori sospetti provenire dai loro alloggi. Un celebrante si è precipitato verso le stanze del primo piano dove ha scoperto una ladra che stava ancora rovistando nei cassetti. Il sacerdote ha impedito alla donna, una nomade di 34 anni, di scappare, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, che l’hanno arrestata. La successiva ispezione nelle altre stanze della canonica ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare degli arnesi da scasso e di scoprire che la 34enne si era introdotta mediante effrazione della porta di ingresso dell’abitazione del parroco. Dopo l’arresto, la donna è stata trattenuta in caserma, in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.