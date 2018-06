Russia, stop alle sanzioni? Vale 3 miliardi di export: parola di Coldiretti

di Redazione

Lo stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi di euro di esportazioni made in Italy all’anno. A valutare l’impatto di una politica che potrebbe vedere l’Italia promotrice ”di una revisione del sistema delle sanzioni” è la Coldiretti secondo quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso di fiducia al Senato. Coldiretti infatti calcola tale valore sulla base di quante esportazioni sono andate perse dopo l’embargo deciso da Putin come ritorsione alle misure attivate dall’Occidente. Le esportazioni italiane – spiega la Coldiretti – sono scese ad un valore di poco inferiore agli 8 miliardi di euro nel 2017, rispetto agli 11 miliardi del 2013, l’anno precedente all’introduzione delle sanzioni decise dall’Occidente per la guerra in Ucraina nei confronti della Russia. “Una mossa che – precisa la Coldiretti – ha fatto scattare l’embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia con il decreto del 7 agosto 2014, più volte rinnovato. Un blocco dannoso per l’Italia anche perché al divieto di accesso a questi prodotti si sono aggiunte le tensioni commerciali che hanno ostacolato di fatto le esportazioni anche per i prodotti non colpiti direttamente, dalla moda alle automobili fino all’arredamento”.