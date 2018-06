Rossana Casale attacca Salvini e viene travolta: «Pietosa e abominevole»

di Paolo Sturaro

Sui social è una valanga di critiche. Rossana Casale, l’artista tutta musica e jazz, l’ha fatta grossa: «Prendete i figli di Salvini e metteteli sull’Aquarius. Ora», il tweet che nel giro di pochi minuti è divenuto virale, scatenando numerose polemiche in rete. Quella frase ha cominciato a girare, Poi il ministro dell’Interno e vicepremier l’ha visto, finendo per ricondividerlo sui suoi canali social. Il messaggio l’ha subito fatto infuriare. E così la replica nel numero uno del Viminale non si è fatta attendere. Attraverso un post sul noto social network Facebook, Salvini ha risposto: «Pensi a cantare e lasci stare i miei figli, e si vergogni». In poche ore, 16mila condivisioni e oltre 128mila like alle parole del leader della Lega. I commenti del popolo del web sono stati durissimi, «non ti curar di loro», «buonisti e comunisti vi imbarchiamo con biglietto di solo andata», «prendersela con i figli è qualcosa di abominevole», «per fortuna si stanno estinguendo, coraggio Capitano». E ancora, «signora Casale, queste cose le vada a dire alle donne che hanno subìto violenze dagli immigrati», «cantante pietosa», «la signora Casale ha perso una buona occasione per stare zitta». Post a valanga, spesso sopra le righe. L’artista ha visto nel giro di pochi minuti anche il suo post preso d’assalto. Per alcuni, quello della Casale, rappresenta «il pensiero ultimo di qualche frustrato della critica buonista che oggi viene sdoganato dalla sinistra. Sinistra che resta tale solo sulla carta e si preoccupa di tutto meno che dei bisogni del popolo».