Romeow Cat Bistrot – Roma

di Redazione

Romeow Cat Bistrot

Via Francesco Negri, 15 – 00153 Roma

Tel. 06/57289203

Sito Internet: www.romeowcatbistrot.it

Tipologia: bistrot vegano

Prezzo: torte e dolci 4/7,50€, tè e tisane 5,50€, smoothies e estratti 6,50€

Giorno di chiusura: Lunedì; Martedì

OFFERTA

Simpatico bistrot ispirato ai neko cafè giapponesi che si caratterizza per la presenza fissa al suo interno di sei meravigliosi gatti che scorrazzano come a casa loro, ormai abituati all’andirivieni dei clienti. Una volta seduti si notano subito le regole di comportamento nei confronti degli amici felini per i quali il rispetto è non solo doveroso ma, giustamente, obbligatorio. La proposta è interamente vegetariana, vegana e crudista con una cura nella creazione dei piatti e un’attenzione per la stagionalità riscontrabile nel menù che si muove con fantasia tra tradizione italiana e ispirazioni internazionali, con pasta e risotti, nigiri e tempeh e via discorrendo. Provarlo nel pomeriggio per una buona e rilassante pausa è un momento ideale, scegliendo tra una bevanda calda della caffetteria o tra i diversi estratti, smoothies o anche un calice di vino o un cocktail. Nel nostro caso abbiamo gustato un estratto di mela, barbabietola, ananas e zenzero equilibrato e fresco e un discreto tè bianco aromatizzato alla pera, li abbiamo fatti accompagnare ad una raw cake, una sorta di cheesecake ma con tutti gli ingredienti a crudo, risultata non molto equilibrata con gli anacardi nell’impasto troppo presenti che andavano a coprire i lamponi al suo interno e la base creata con le noci di macadamia. Sicuramente migliore la mousse cake ricca di avvolgente cioccolato e di mandorle caramellate.

AMBIENTE

Un unico ambiente con al centro tronchi, mensole, varie cucce e giochi per i gatti. Vari i tavoli a cui accomodarsi con sedie e divanetti; é presente anche una zona soppalcata sopra la cucina a vista.

SERVIZIO

Apparentemente indolente, è comunque preparato e pronto a fornire delucidazioni sul menù.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –