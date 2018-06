Romena incinta scippa un’anziana: un uomo sente le urla e s’improvvisa agente

di Redazione

La quiete mattutina, la rituale passeggiata di un’anziana signora a spasso in un assonnato lunedì veneziano, vengono improvvisamente sconvolti dall’arrivo sulla scena di una ragazza rumena di 17 anni, incinta, che con una scusa qualunque si avvicina alla donna sola in strada e, dopo averla distratta con la richiesta di un’indicazione stradale, le strappa la collanina d’oro dal collo e fugge, allontanandosi velocemente.

È solo l’ultimo episodio di truffa agli anziani, verificatosi ieri mattina a Mestre, in zona Asseggiano, dove una donna di 78 anni, durante la sua solita passeggiata mattutina, è stata avvicinata da una 17enne straniera, incinta, che l’ha fermata chiedendole indicazioni stradali sull’ospedale più vicino. Dalle testimonianze, i poliziotti hanno appurato che la giovane avrebbe convinto la donna ad ascoltarla, dicendole di essere in stato interessante e di aver bisogno di un medico; a quel punto la signora, impietosita, ha fornito alla giovane le indicazioni richieste, congedandosi. Non ancora soddisfatta, però, la puerpera si è riavvicinata a lei, l’ha abbracciata in segno di riconoscenza e in risposta alla cortesia dimostrata dalla signora, le ha sfilato dal collo la collana d’oro del valore di circa mille euro. In quell’istante la vittima si è accorta del raggiro, e ha cominciato a urlare disperata e a chiedere aiuto ai passanti, indicando la ladra che l’aveva appena scippata. Subito, una donna ha chiamato il 113 mentre un uomo, attirato dalle grida della anziana, si è messo ad inseguire la ladra e, raggiunta, l’ha bloccata in attesa della Volante.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in custodia la giovane ladra rumena. Dagli accertamenti effettuati hanno verificato che sulla ragazza pendeva un ordine di carcerazione emesso il 9 agosto 2017 dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna e numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Ieri sera la giovane è stata portata presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli (Massa Carrara). Stamane il questore Vito Gagliardi ha ringraziato l’uomo che è intervenuto in soccorso della anziana, donandogli un piccolo omaggio della Questura di Venezia, congratulandosi per il coraggio e la prontezza di riflessi dimostrata. Come ha affermato sin dal giorno del suo insediamento il Questore Gagliardi, infatti, «il cittadino è il nostro azionista di maggioranza ma è anche l’ennesima volante sul territorio»…