Roma, ronde a Tor Sapienza: «Con i rom si rischia di finire nel dramma»

di Milena De Sanctis

Mentre a livello nazionale la proposta di Matteo Salvini di censire i rom provoca accese polemiche a sinistra, a Tor Sapienza – zona della periferia di Roma Est – i cittadini sono costretti a fare le ronde anche di notte. I residenti, come racconta il Messaggero, fanno le sentinelle per impedire che i rom occupino l’ex centro per immigrati di viale Giorgio Morandi. Tor Sapienza è una polveriera: da anni il quartiere è soffocato dai fumi tossici dei roghi appiccati nei campi di via Salviati e e di via Salone. Qui nel 2014 scoppiò la rivolta contro i migranti che avevano molestato alcune ragazze: in centinaia scesero in piazza contro il centro immigrati. Lo stesso che adesso, diventato libero, fa gola ai nomadi.

Tor Sapienza, le ronde contro i nomadi

Lunedì sera, come riporta ancora il Messaggero, una ventina di rom hanno cercato di occuparlo. Ma i residenti lo hanno impedito. La tensione è salita alle stelle e si è rischiato il linciaggio. «Da giorni – spiegano i cittadini – vedevamo uno strano movimento di furgoni, poi lunedì è scoppiato il caos». «Si sono appostati a qualche decina di metri – racconta Elvio Macario, del comitato di quartiere Morandi-Cremona – stavamo aspettando che andassimo via per tornare dentro l’edificio, ma noi siamo rimasti fino all’arrivo della polizia». All’ultimo piano dell’edificio sono stati trovati decine di materassi, passeggini, fornelletti, coperte. Oggetti che i residenti hanno lanciato dalle finestre. A quel punto sono ricomparsi i nomadi e si è rischiato il peggio. «Erano tornati per tentare un altro blitz – spiega il comitato – si è sfiorata la rissa con alcuni residenti che presidiavano l’entratta della struttura, ma fortunatamente è intervenuta la polizia». La tensione è durata fino al mattino.