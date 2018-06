Roma, nuova aggressione ai carabinieri: un rom li prende a testate

di Paolo Sturaro

Sorpreso con un’auto rubata, ha sferrato testate, calci e pugni ai carabinieri. Una scena violenta che ha visto come protagonista un venticinquenne nomade. Il giovane rom è stato arrestato dai militari della stazione Roma Prima Porta per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Inoltre è stato denunciato per ricettazione. Tutto è iniziato quando – passando nella zona – i carabinieri hanno notato un’auto, in sosta, sulla quale sembrava fosse stata affissa una targa falsa. Si sono perciò fermati per eseguire un controllo. Dagli accertamenti eseguiti alla banca dati hanno scoperto che il furto dell’automobile era stato denunciato lo scorso gennaio e che la targa apposta era contraffatta. Mentre i carabinieri stavano effettuando questi controlli, un uomo si è avvicinato all’autovettura. Non si era accorto della presenza delle forze degli agenti e ha aperto l’auto con le chiavi. I carabinieri sono immediatamente intervenuti per bloccarlo ma il rom, sentendosi braccato, ha cercato di fuggire prendendo a calci, pugni e testate i militari. Riusciti ad immobilizzarlo e ad arrestarlo, i carabinieri hanno portato il venticinquenne nomade in caserma, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. I carabinieri hanno riportato diverse contusioni, medicate al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri e giudicate guaribili in pochi giorni.