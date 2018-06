Roma, facce scure tra i Cinquestelle: «I nostri voti sono finiti alla Lega»

di Fabio Marinangeli

I Municipi a Roma non sono una bazzecola. Sono grandi, più grandi di molte città italiane. Proprio come l’VIII: Quindi i risultati del voto hanno una valenza particolare. «Mi dispiace perché secondo me siamo tornati indietro di un paio di anni». Volti scuri tra i Cinquestelle. Enrico Lupardini, candidato M5S alla presidenza del Municipio VIII, commenta la sconfitta. È una sconfitta che brucia: «Mi dispiace, perché secondo me siamo tornati indietro di un paio di anni, Non siamo riusciti a far capire ai cittadini quello che stavamo facendo di buono». Alla domanda se ci sia stato un “effetto negativo Raggi”, Lupardini cerca in tutti i modi di salvare la faccia alla sindaca: «Nessun effetto Raggi, cosi come non c’entra niente il confronto che spesso fanno con il governo. Una cosa però è certa: i voti che noi non abbiamo preso sono andati a finire alla Lega, questo sì. Ma che possano esserci state ripercussioni dal Comune o dal governo lo escludo. Il Comune sta lavorando, la sindaca sta facendo bene, sono sereno. Non ho ancora sentito la Raggi, penso che la sentirò nelle prossime ore», aggiunge. Poi ribadisce: «È andata male, abbiamo perso. D’altronde i cittadini hanno premiato il centrosinistra. Ho già fatto gli auguri a Ciaccheri di buon lavoro, noi adesso ci rimbocchiamo le maniche. Mercoledì durante la nostra riunione municipale settimanale faremo un’analisi del voto. Aspettiamo i risultati definitivi per capire la squadra che entrerà in municipio, che sarà naturalmente all’opposizione, di quante unità sarà composta».