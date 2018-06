Roberto Spada condannato a 6 anni. Riconosciuta l’aggravante del metodo amfioso

di Redazione

Il tribunale di Roma ha condannato a 6 anni di carcere Roberto Spada e Ruben Alvez Del Puerto per l’aggressione al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi e all’operatore Edoardo Anselmi, avvenuta a Ostia lo scorso 7 novembre. I giudici della Nona sezione hanno riconosciuto l’aggravante del metodo mafioso e per entrambi gli imputati hanno disposto un anno di libertà vigilata al termine dell’espiazione della pena. Il pm Giovanni Musarò aveva chiesto una condanna per entrambi a otto anni e 9 mesi di carcere. Spada e Del Puerto dovranno risarcire i due giornalisti aggrediti con 4mila euro, risarcimenti sono stati stabiliti anche a favore delle parti civili, fra cui Comune, Regione, Odg, Fnsi, Libera.