Renzi si fa la villa di lusso “condonata”. FdI denuncia: “Ma che coincidenza…”

di Lucio Meo

Matteo Renzi s’è fatto la villa. E fin niente di male, azi, beato lui. Ma è normale che una richiesta di condono arrivi a compimento dopo 30 anni proprio quando l’ex premier manifesta l’intenzione di acquistarla? Il dubbio se lo pongono, in Toscana, i consiglieri di Fratelli d’Italia, che chiedono chiarezza. In un lungo articolo di Giacomo Amadori, sulla Verità, viene ricostruita l’intera vicenda.

Il 13 giugno scorso, Matteo Renzi ha firmato un preliminare d’ acquisto per una villa situata in via Tacca, una delle più prestigiose strade di Firenze, immersa nella natura dei colli cittadini, a due passi dal belvedere di piazzale Michelangelo. “Un investimento da 1,3 milioni, 1.230.000 euro per la casa e 70.000 per un terreno agricolo di 1.580 metri quadrati adiacente al giardino. Per assicurarseli, due settimane fa, l’ ex premier ha versato una caparra di 400.000 euro spalmati su quattro assegni circolari da 100.000 euro l’ uno, emessi il 12 giugno scorso dal Banco di Napoli, l’ istituto di credito a cui si affidano i parlamentari…”, scrive la Verità. I venditori sono vicini al Pd, probabilmente amici di Renzi, impegnati in passato sul fronte del referendum poi fallito. “In strada prestigiosa, alle pendici di piazzale Michelangelo, villa indipendente con splendido giardino privato e passo carrabile. Oggetto unico, 220 mq su due livelli. Al piano terreno: salotto triplo, grande cucina abitabile, studio/camera di sevizio, bagno. Al primo piano: tre camere, due bagni e una splendida terrazza”, è l’annuncio, valore intorno al 1,5 milioni, ma a quanto pare Renzi avrebbe avuto uno sconto.

Il punto è, secondo Amadori, che sull’immobile c’era una domanda di sanatoria edilizia da parte dei proprietari presentata il 23 aprile 1986 (dopo l’ entrata in vigore della legge sui condoni edilizi dell’ anno prima) per ampliamenti e modifiche interne ed esterne. La risposta positiva è arrivata nel 2017. «Come mai ci sono voluti 31 anni e l’ attuale giunta per ottenere risposta?», si chiede il capogruppo di Fratelli d’ Italia in Comune Francesco Torselli. «A Firenze evidentemente esiste un metodo infallibile per uscire dalle sabbie mobili della burocrazia: avere Matteo Renzi come prossimo acquirente. Di tutto questo, ovviamente, chiederemo spiegazioni al sindaco Nardella già in occasione del prossimo consiglio comunale, previsto per il 2 luglio».