Renzi conclude l’intervento: Salvini e Di Maio ridacchiano (video)

di Redazione

“L’Italia ha bisogno di verità e chiarezza non di polemiche in campagna elettorale”: con queste parole Matteo Renzi ha concluso il suo durissimo intervento nell’aula del Senato per annunciare la sfiducia del Pd al governo Conte. Immediatamente dopo, la telecamera inquadra i banchi del governo ed è chiaramente visibile l’espressione, tra l’ironico e il divertito, dei vicepremier Salvini e Di Maio, i quali commentano ridacchiando la filippica dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd.