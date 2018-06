Renzi a testa bassa: «Un contratto scritto con l’inchiostro simpatico» (video)

di Redazione

Un intervento davvero a testa bassa, quello di Matteo Renzi, contro il governo Conte. Nulla che non fosse in qualche modo in previsione, vista la implacabile decisione del Pd di fare opposizione dura e pura all’esecutivo giallo-verde, nella speranza di una ipotetica rigenerazione elettorale. Quello che colpisce è la virulenza dei toni. L’ex presidente del Consiglio afferma che il “contratto” tra M5S e Lega è scritto con “l’inchiostro simpatico” e che gli impegni della maggioranza sono “assegni a vuoto”. Poi, tanto per gradire, Renzi annuncia l’intenzione del Pd di convocare al Copasir il neo ministro della Difesa, Elisabetta Trenta: “Non avete più alibi, ora rappresentate il potere. Noi inizieremo a fare opposizione convocando la ministra della Difesa al Copasir per sapere di alcuni fatti che lei conosce, non faremo sconti”. Insomma, il Matteo furioso punta alla leadership dell’opposizione. Buona fortuna